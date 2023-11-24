Главные анонсы 24 ноября

Басманный суд Москвы огласит приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Прокуратура в ходе прений сторон запросила 14 лет заключения для Баязитовой и 13 лет колонии для Архаровой. Свою вину они не признают. Заседания по делу прошли в закрытом от прессы и слушателей режиме.

24 ноября в 17:00 мск, как ожидается, будет освобождена первая группа заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением «Хамас».

В Санкт-Петербурге состоится встреча помощника президента РФ Владимира Мединского и министра просвещения РФ Сергея Кравцова с учителями истории.

В Турции пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции. Ожидается участие вице-премьера Александра Новака.

С 24 ноября «Цифра брокер» приступит к принудительному закрытию непокрытых коротких позиций по всем иностранным бумагам на «СПБ бирже».

В Таллине административный суд огласит решение по жалобе российского сервиса «Яндекс Такси» на правительство Эстонии, по решению которого с 11 апреля 2022 года компании запретили работать в стране.

Национальный банк Казахстана на заседании может снизить базовую ставку до 15,50-15,80% годовых с 16,00% годовых.

В Египте пройдет встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьера Бельгии Александра Де Кроо с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

В Ватикане во время аудиенции президент Кипра Никос Христодулидис проинформирует папу римского Франциска о планах организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочим визитом Баку, где примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

В Санкт-Петербурге состоится церемония открытия памятника министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову. Участвуют: помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский; министр просвещения РФ Сергей Кравцов; губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов; ректор СПбГУ, член-корреспондент РАН Николай Кропачев.

В Праге пройдут переговоры премьер-министров Чехии и Словакии Петра Фиалы и Роберта Фицо.

Суд рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении южноафриканского бегуна-ампутанта Оскара Писториуса, отбывающего тюремный срок за убийство своей девушки.

В Австралии суд продолжит слушания по делу бывшего военного летчика Дэниела Эдмунда Даггана, оспаривающего решение об экстрадиции из Австралии в США.