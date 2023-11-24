Для спасения Никиты Строева не хватает 747 780 руб.

Детский ортопед-травматолог Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Владимир Котов: «У Никиты несовершенный остеогенез. Из-за многочисленных переломов у мальчика сформировались деформации бедренных костей с развитием подвижных ложных суставов. В январе 2022 года ему выполнили операцию на правой бедренной кости с установкой телескопического стержня. Сейчас Никита передвигается с помощью ходунков, но из-за деформации левого бедра и разницы в длине ног сохраняется риск переломов, мальчик по-прежнему ограничен в движениях, испытывает боль. Необходима операция по устранению деформации левой бедренной кости с установкой телескопического штифта. После периода восстановления Никита сможет нормально ходить».

Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 433 тыс. руб. Не хватает 747 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Строева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Инны Михайловны Новиковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).