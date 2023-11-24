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Коммерсантъ FM
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Майнерам закон не писан

Правила игры

Майнеры хлынули в Россию из-за отсутствия правового регулирования отрасли добычи криптовалют, считают в Минэнерго. Сейчас ни в одном законе не записано даже понятие деятельности по добыче криптовалют, хотя она не запрещена, говорит Кирилл Никитин из Vegas Lex. Законопроект о майнинге внесен в Госдуму в конце 2022 года, но до сих пор не принят. Разработка базового законодательства позволит установить правовой статус майнинга, разграничить смежные понятия в цифровой сфере, а также устранить ряд практических проблем, в том числе связанных с вопросами тарификации и налогообложения, отмечает господин Никитин.

В Минэкономики соглашаются, что «с учетом распространения майнинга, безусловно, требуется дополнительное регулирование». В первую очередь связанное с тем, что майнинговые «фермы» создают усиленную нагрузку на электросети и часто пытаются уйти из-под коммерческих тарифов, мимикрируя под физических лиц. «Создавать условия для развития майнинга необходимо, но не в ущерб другим участникам»,— сказали в министерстве. Инициативы Минэнерго там комментировать не стали, отметив лишь, что «ожидают от коллег из Минэнерго, как куратора вопроса, проработанного совместно с отраслью консолидированного предложения». В Минфине запрос “Ъ” проигнорировали.

Полина Смертина

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