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Коммерсантъ FM
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Тихий омут

Как создавались образы героев фильма «Присцилла»

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом фильме «Присцилла» и о том, как через одежду и макияж можно попытаться передать личную историю человека.

Фото: East News

Фото: East News

После выхода кинокартины «Элвис» База Лурмана, которая дала старт карьере актера Остина Батлера, логично было бы ждать продолжения истории великого певца, но с другого ракурса. Новая версия жизни Элвиса Пресли не заставила себя ждать. Рассказанная режиссером Софией Копполлой, она получилась более женская, эмоциональная и совсем не столь гламурная, как этого можно было бы ожидать. «Присцилла» вышла на экраны этой осенью и сразу заставила говорить о себе.

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фильм основан на мемуарах самой Присциллы Пресли «Элвис и я», которые она написала в 1985 году. Однако Коппола написала сценарий и переработала их на свой лад так, что дочь героини осталась недовольна этой интерпретацией. «Мой отец производит впечатление хищника и манипулятора»,— сказала Лиза Мария Пресли в одном из интервью. Как бы то ни было, история Присциллы получилась захватывающей и очень поучительной, причем сама Присцилла против того, как в фильме расставила акценты Коппола, не возражала и даже растроганно рыдала на премьере на кинофестивале в Венеции, куда она ездила в составе съемочной группы в сентябре этого года.

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Главная идея фильма — это эволюция личности женщины, которая живет в тени великого человека, период ее жизни со дня встречи в 1959 году до момента развода в 1972 году. По сути, это история взросления девочки, попавшей в мир славы. Привлекательность Присциллы Пресли (ее играет Кейли Спэни) Коппола ставит на первый план: буквально в первых же кадрах мы смотрим, как Присцилла рисует себе стрелки и красит ресницы, поэтому сразу понятно, что то, как она выглядит, будет играть важную роль в сюжетной линии персонажа.

Ответственные за прически и макияж «Присциллы» Клиона Фьюри и Джо-Энн Макнил рассказывали, что этот фильм не о жизни Элвиса, а прежде всего о пути Присциллы. «Мы снимали много сцен, которые происходили у них дома, когда они были наедине, в их спальне, или когда они готовились ко сну. Но на самом деле ведь никто не знает, как они выглядели в спальне»,— добавляет Клиона Фьюри. Главной их задачей было показать Присциллу в разном возрасте, и в итоге меняющиеся одежда, прическа и макияж героини становятся основой фильма и показывают не только ход времени, но и развитие Присциллы как личности. И если сначала она почти не носит макияж, то по мере развития ее отношений с Элвисом она постепенно начинает добавлять немного помады, румян и немного туши. Когда Присцилла переезжает в Грейсленд, Элвис полностью преображает ее, создавая тот самый известный образ 1960-х («черные волосы и еще больше макияжа глаз», как говорит Джейкоб Элорди в фильме, растягивая слова на манер Элвиса). Чтобы воссоздать прически Присциллы, например те самые пышные черные волосы, было использовано семь париков, а для воплощения внешности Элвиса — несколько париков и шиньоны. Для укладок стилисты применяли обычные расчески-щетки и классический лак для волос — как будто вдруг заработала машина времени.

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

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Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

В одежде стиль Присциллы также менялся, как менялась ее жизнь: если подростком она носит пышные юбки с застегнутыми на все пуговицы кардиганами и убирает волосы в простой хвост, то с появлением в ее жизни Элвиса постепенно все усложняется. Но со временем отношения меняются, она взрослеет, отступает от этих правил, и изменения стиля показывают, что одежда может не только контролировать и загонять в рамки, но и освобождать. Однако несмотря на очевидный посыл фильма «будь собой», критики сходятся в одном: до конца понять, кто же такая Присцилла, после просмотра фильма не удается: идеальная картинка оставляет вопросы без ответа.

Ирина Кириенко

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