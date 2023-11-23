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Бывшего замглавы Минэнерго подозревают в махинациях с акциями «КрымТЭЦ»

Бывшего замглавы Минэнерго РФ Петра Нидзельского подозревают в крупном мошенничестве с акциями компании «КрымТЭЦ». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, следствие полагает, что господин Нидзельский завладел акциями предприятия, предварительно повлияв на стоимость ценных бумаг. С этой целью было создано подложное заключение экспертов об убыточности предприятия и необходимости его приватизации. В результате 37% доли в УК «КрымТЭЦ» перешли подконтрольной экс-замминистра энергетики Нидзельскому ООО «ЮЭК» за 150 млн руб. вместо фактической стоимости в 1,1 млрд руб.

В отношении Петра Нидзельского было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мещанский суд Москвы отправил подозреваемого под домашний арест до 18 января 2024 года.

Анастасия Донскова

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