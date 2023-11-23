Суд в Москве арестовал двух мужчин по делу об избиении подростков палками

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал на два месяца 59-летнего Александра Герасименко и 36-летнего Далера Бабаджанова по делу об избиении несовершеннолетних. Согласно сообщению пресс-службы суда, им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц).

Как сообщила прокуратура Москвы, 19 ноября во дворе жилого дома на Базовской улице (Западное Дегунино) мужчины подошли к группе несовершеннолетних и заставили их встать на колени, а также наносили им удары палкой. В сообщении прокуратуры отмечается, что одному из ребят они демонстрировали нож и угрожали. Оба мужчины не признали вину.

21 ноября в Telegram-канале московской прокуратуры появились скриншоты видео с камеры регистратора, на которых мужчины бьют подростков палками. На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, видно, что мужчины подошли к группе несовершеннолетних и пытались заставить их встать на колени за то, что те стучали в дверь и убегали.