«Герофарм» с 2024 года будет поставлять в Марокко инсулин

Петербургская биотехнологическая компания «Герофарм» в начале 2024 года осуществит первую поставку инсулина в Марокко, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Летом 2023 года предприятие совместно с фармацевтической лабораторией в Марокко зарегистрировали инсулин гларгин на территории государства. Препарат наиболее востребован среди других гормонов белковой природы, длительность действия субстанции выделяет его среди других инсулинов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на производство ультракороткого инсулина «РинФаст Ник» с действующим веществом инсулин аспарт для больных сахарным диабетом.

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