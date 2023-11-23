«Герофарм» с 2024 года будет поставлять в Марокко инсулин
Петербургская биотехнологическая компания «Герофарм» в начале 2024 года осуществит первую поставку инсулина в Марокко, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.
Летом 2023 года предприятие совместно с фармацевтической лабораторией в Марокко зарегистрировали инсулин гларгин на территории государства. Препарат наиболее востребован среди других гормонов белковой природы, длительность действия субстанции выделяет его среди других инсулинов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на производство ультракороткого инсулина «РинФаст Ник» с действующим веществом инсулин аспарт для больных сахарным диабетом.