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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор предупредил об активизации мошенников в «черную пятницу»

Роскомнадзор подготовил рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников при совершении покупок в интернете в преддверии ежегодной распродажи, называемой «черной пятницей». В России она пройдет с 23 по 26 ноября. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале ведомства.

РКН рекомендовал:

  • проверять надежность подозрительных ссылок в соцсетях и на форумах через поисковик;
  • не переходить по ссылкам, если в адресной строке содержатся лишние буквы и символы, которые не соответствуют оригинальному названию бренда или сайта;
  • не доверять плохо работающим сайтам;
  • настороженно относиться к выгодным предложениям, подталкивающим к быстрым покупкам;
  • внимательно читать отзывы;
  • тщательно изучать условия покупки.

Роскомнадзор также рекомендовал перед покупками ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора.

Первая «черная пятница» в России прошла в 2013 году, в ней приняли участие около 80 компаний, в том числе Ozon, «Детский мир», «Эльдорадо», Wikimart, Lamoda, Otto и другие. Согласно опросу «Авито», 74% россиян не против отложить покупку и дождаться скидочного предложения — в основном так поступают люди в возрасте 18–34 лет. Эта же возрастная группа гораздо лучше других знает про сезонные распродажи вроде «черной пятницы», «киберпонедельника» и новогодних акций.

Об истории «черной пятницы» подробнее читайте в материале «Ъ».

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