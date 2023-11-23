Роскомнадзор предупредил об активизации мошенников в «черную пятницу»

Роскомнадзор подготовил рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников при совершении покупок в интернете в преддверии ежегодной распродажи, называемой «черной пятницей». В России она пройдет с 23 по 26 ноября. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале ведомства.

РКН рекомендовал:

проверять надежность подозрительных ссылок в соцсетях и на форумах через поисковик;

не переходить по ссылкам, если в адресной строке содержатся лишние буквы и символы, которые не соответствуют оригинальному названию бренда или сайта;

не доверять плохо работающим сайтам;

настороженно относиться к выгодным предложениям, подталкивающим к быстрым покупкам;

внимательно читать отзывы;

тщательно изучать условия покупки.

Роскомнадзор также рекомендовал перед покупками ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора.

Первая «черная пятница» в России прошла в 2013 году, в ней приняли участие около 80 компаний, в том числе Ozon, «Детский мир», «Эльдорадо», Wikimart, Lamoda, Otto и другие. Согласно опросу «Авито», 74% россиян не против отложить покупку и дождаться скидочного предложения — в основном так поступают люди в возрасте 18–34 лет. Эта же возрастная группа гораздо лучше других знает про сезонные распродажи вроде «черной пятницы», «киберпонедельника» и новогодних акций.

Об истории «черной пятницы» подробнее читайте в материале «Ъ».