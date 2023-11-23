В Петербурге не поддержали идею включить метро в схему тарифа «60 минут»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не поддержал идею включить метрополитен в тариф «60 минут», сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания города от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Ранее парламентарий направил обращение к чиновнику во второй половине октября, в котором изложил идею о включении метро в схему тарифа. Господин Вишневский указывал, что по нему жители и гости города потратят в общей сложности 54 рубля в случае совершения нескольких поездок на общественном транспорте.

В ответе депутату вице-губернатор указал, что в Петербурге метро входит в схему тарифа «90 минут». По нему пассажиры за 1,5 часа могут спуститься в подземку, а затем пересесть на другой транспорт. В таком случае за поездки с жителей и гостей города возьмут 78 рублей.

Письмо чиновника не устроило парламентария, так как, по его словам, многим пассажирам достаточно одного часа, чтобы добраться до пункта назначения, поэтому благодаря тарифу «60 минут» они смогли бы сэкономить 24 рубля. В связи с этим господин Вишневский намерен обратиться с инициативой вновь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в платежной системе «Мир» пока не решили, будут ли держатели этих карт иметь возможность оплатить поездки в петербургском транспорте со скидкой.

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