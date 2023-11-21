«Мир» пока не решила насчет скидок на оплату транспорта в Петербурге в 2024 году

Платежная система «Мир» пока не приняла решение по поводу сохранения скидок на оплату общественного транспорта в Санкт-Петербурге в 2024 году, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании.

Губернатор города Александр Беглов принял решение оставить в 2024 действующие тарифы на оплату проезда в автобусах, метрополитене, трамваях и других транспортных средствах. При этом до 31 декабря в Петербурге действуют скидки для держателей карт платежной системы «Мир». В частности, Единая карта петербуржца позволяет заплатить 47 рублей за поездку в метро вместо 70 рублей. Будет ли специальное предложение актуально в 2024 году, пока не известно.

«В настоящее время не принято решение о том, будут ли действовать в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2024 году какие-либо скидки на проезд по картам "Мир". Если решение о проведении транспортной акции будет принято, информация об этом будет опубликована на сайте privetmir.ru и в приложении "Привет! "»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для сохранения тарифов на проезд в общественном транспорте из городского бюджета выделят 109 млрд рублей для предоставления субсидий перевозчикам.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте