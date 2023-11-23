В России сокращается число работников, готовых к жертвам ради карьеры

Граждане России становятся более принципиальными в вопросах, которые касаются работы. Число сотрудников, которые готовы согласиться с ограничениями и неудобствами, становится все меньше, передает сервис для поиска работы SuperJob.

Аналитики выявили, что за последние два года в России стало больше решительных граждан. В ходе опроса 1500 человек, среди которых были представители разных поколений и 500 руководителей компаний, выяснилось, что самыми распространенными недостатками в рабочих условиях стали ненормированный рабочий день (назвали 56% опрошенных), нервное перенапряжение (50%), отказ от отдыха и развлечений (48%), долгий путь до работы (37%) и частые разлуки с семьей (35%).

Готовность к переезду выражают 22% респондентов возрасте от 27 о 42 лет. 21% опрошенных ради карьеры ограничили бы контакты с друзьями. Меньше россиян, 17%, готовы отказаться от отдыха и развлечений, а работать при отсутствии нормированного графика стали бы 14% граждан. При этом граждане моложе более открыты к подобным ограничениям.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга в октябре стали просить заработную плату на 8,4 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

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