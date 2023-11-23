К 2027 году объем российского рынка безопасной разработки вырастет в 4 раза и достигнет 20 млрд руб. Таков прогноз аналитического центра МТС RED — компании, входящей в экосистему МТС. На днях МТС RED выпустила на рынок первую полностью вендоронезависимую систему управления процессами безопасной разработки — МТС RED ASOC (Application Security Orchestration and Correlation). Решение обеспечивает комплексный контроль безопасности ПО и позволяет управлять из единого интерфейса любыми используемыми в компании инструментами анализа кода вне зависимости от их производителя. Такой подход минимизирует число использующих систему специалистов по информационной безопасности, что крайне важно в условиях нехватки кадров в отрасли. На сегодня более 7 тыс. разработчиков дочерних компаний МТС применяют МТС RED ASOC для повышения безопасности продуктов экосистемы.

АФК «Система» и Роспатент подписали соглашение о сотрудничестве. Оно состоится в области экспертно-аналитического и правового сопровождения процессов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.Стороны будут взаимодействовать по актуальным вопросам выявления, коммерциализации и правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, связанным с внедрением передовых технологий и продвижением российской продукции на внутреннем и внешнем рынках. «В наших портфельных компаниях, ведущих активную инновационную деятельность, постоянно создаются новые технологические продукты, которые требуют тщательного учета и регистрации, в том числе в рамках импортозамещения. Уверен, что подписанное соглашение позволит вывести эту работу на качественно новый уровень»,— сказал президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors. Компания отключила оборудование на фабриках партнеров, необходимое для производства таких сенсоров. Единственным актуальным смартфоном бренда, который имеет функцию разблокировки по отпечатку пальца, остался iPhone SE. Однако следующее поколение девайса должно получить функцию разблокировки по Face ID.