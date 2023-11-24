Счетчики на газ: нужно ли ставить, как делать поверки и передавать показания

Нужно ли устанавливать счетчики на газ, как снимать показания и куда их передавать — в справке «Ъ».

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Обязательно ли ставить газовые счетчики

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», газовые счетчики необязательны, если на газе работает только плита, а расход топлива не превышает 2 куб. м в час.

Счетчики необходимы, когда в помещении вместе с плитой используется газовый котел или водонагревающая газовая колонка. Если собственник квартиры или дома отказывается от использования счетчика, газораспределительная компания имеет право поставить его принудительно. Расходы на монтаж все равно оплатит собственник помещения.

Зачем ставить счетчики на газ

Владельцы счетчиков платят только за фактически потребляемый объем газа. По оценкам «Газпрома», стоимость газовых счетчиков начинается с 2,3 тыс. руб. и зависит от межповерочного интервала, затраты на прибор и монтаж окупаются в среднем за два года.

Как установить счетчик на газ

Собственник помещений может сам выбрать и приобрести газовый счетчик. Но поставить его могут только местные газораспределительные компании или организации, которые получили специальную лицензию и заключили договор с аварийно-диспетчерской службой. Перед монтажом необходимо подать заявление лично (в офисе поставщика газа) или заочно (по электронной почте, телефонам горячей линии, через формы на сайте компании). Чаще всего для заявки потребуются несколько важных документов:

— свидетельство о праве собственности на дом или квартиру и его копия;

— паспорт владельца;

— технический паспорт на газовый счетчик и его копия;

— акт последней проверки, если прибор неновый;

— договор техобслуживания.

Газораспределительные компании пломбируют счетчики в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. Если счетчик монтировали самостоятельно или он оказался неисправным, газовики откажутся ставить пломбы и номерные контрольно-защитные наклейки. После проделанной работы сотрудники газовой компании должны оставить владельцам квартиры или дома несколько документов:

— договор об установке прибора учета газа вместе с актом приемки выполненных работ;

— чек об оплате монтажа;

— акт ввода в эксплуатацию счетчика, в который внесены актуальные показания счетчика и номера с контрольно-защитных наклеек.

После этого можно снимать показания и оплачивать только реально потребленный газ.

Как снимать и передавать показания счетчика на газ

Показания счетчика передаются раз в месяц. В зависимости от региона точные сроки могут варьироваться. Например, в Москве показания принимают до 20-го числа текущего месяца, а в Смоленске — до 25-го числа текущего месяца.

Передаются только первые цифры — цифры после точки или запятой в расчет не принимаются. Показания передают несколькими способами:

— лично в офисе поставщика газа;

— через городской сайт или ГИС ЖКХ, например на mos.ru;

— через формы на сайте местной газовой компании;

— в мобильном приложении;

— через SMS;

— через e-mail или телефон.

Конкретные номера телефонов, сайты и адреса варьируются в зависимости от региона проживания.

Как проходит поверка счетчика на газ

В соответствии с законодательством для счетчиков газа действуют срок поверки «один раз в 12 лет». Точная дата прописывается в акте ввода в эксплуатацию. Списки компаний, которые вправе проводить поверки счетчиков, публикуются на официальном портале Росаккредитации.

По подсчетам «Газпрома», цена поверки газового счетчика варьируется от 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. Как правило, в стоимость включен демонтаж прибора, его поверка в лаборатории или на мобильной установке, опломбировка и при необходимости ремонт.

С 1 мая 2023 года введен новый национальный стандарт ГОСТ Р 8.1017–2023. Согласно отредактированным правилам, поверка состоит из внешнего осмотра, тестирования счетчика, определения его относительной погрешности и постановки пломбы со знаком поверки. В итоговый протокол мастер вносит наименование, номера и даты выпуска счетчика на газ, описывает, каким прибором и в каких условиях проводились исследования, а также какие результаты они показали.

После поверки мастер должен в течение суток записать результаты в электронный реестр. Бумажные свидетельства о поверке, по новым правилам, потеряли юридическую силу и носят только справочный характер. Владелец счетчика вправе требовать, чтобы информацию внесли в ФГИС «Аршин» прямо в его присутствии. Перепроверить мастера можно, следуя простой инструкции:

— зайти на сайт ФГИС Росстандарта;

— перейти в раздел «Метрология» ФГИС «АРШИН»;

— в открывшемся окне выбрать «Публичный портал»;

— в левом меню выбрать раздел «Сведения о результатах поверки средств измерений»;

— ввести в поисковой строке серийный номер счетчика и нажать «Найти»;

— сверить отображенные данные с реальными.

Что делать, если опоздал подать показания счетчика на газ

Если вовремя не передать показания, плательщик получит квитанцию с суммой, рассчитанной по среднемесячным значениям. Как правило, она превышает фактический расход. На следующий месяц можно подать реальные показания и сделать перерасчет.