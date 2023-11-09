В Переславле возобновляют подачу воды после аварии

В Переславле-Залесском завершаются аварийно-ремонтные работы на главной насосной станции. С 23:00 планируется постепенный запуск воды в дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Готовимся к запуску сначала главной канализационной насосной станции, затем КНС-3, потом КНС-2, но на это потребуется время. Чтобы избежать гидроудара на систему водоснабжения, ее заполнение будет постепенным, начиная с 23:00. В какие-то дома вода придет раньше, в какие-то позже. Просим вас набраться терпения, мы делаем все возможное для восстановления водоснабжения»,— говорится в сообщении администрации.

По предварительной информации администрации, 10 ноября школы и детсады будут работать.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авария на коллекторе произошла 8 ноября, в результате для ремонта было остановлено водоснабжение города. В пресс-службе нацпарка «Плещеево озеро» рассказали, что из-за прорыва коллектора произошла остановка работы очистных сооружений, переполнение канализационного колодца и сброс стоков в Трубеж.

Алла Чижова