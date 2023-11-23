Консервный завод в Каневском районе загрязнил реку и исказил экоотчетность

В Каневском районе при проверке очистных сооружений, которые эксплуатирует ООО «Консервное предприятие Русское поле — Албаши», Росприроднадзор выявил множество нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора

Сотрудники ведомства провели плановую проверку очистных сооружений. По ее результатам зафиксировано превышение нормативов допустимого сброса, что повлекло загрязнение реки Албаши. Кроме того, специалисты выявили неэффективную очистку сточных вод на очистных сооружениях и отсутствие лицензии на деятельность при сборе и обезвреживании отходов. При этом предприятие искажало сведения в экологической отчетности.

В конце июля 2023 года арбитражный суд Краснодарского края постановил, что ООО «Консервное предприятие Русское поле — Албаши» должно выплатить 44,1 млн руб. за загрязнение реки. Анализ проб сточных вод выявил превышение показателей биохимического потребления кислорода (БПК) в 113 раз, хлориды — в 2,8 раза, фосфора — в 7,7 раза, азота — в 3,1 раза, железа — в 38,8 раза и кальция — в 10 раз.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Консервное предприятие Русское поле — Албаши» зарегистрировано в станице Новоминская в 2003 году. Компания занимается переработкой и консервированием овощей (кроме картофеля) и грибов. Бенефициаром является Тигран Телунц. Выручка компании за 2022 год составила 4,3 млрд руб., прибыль — 927,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram