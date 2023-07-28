Консервное предприятие на Кубани выплатит 44 млн рублей за загрязнение реки Албаши

По решению арбитражного суда Краснодарского края ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» выплатит 44,1 млн руб. за загрязнение реки Албаши. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

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С заявлением в суд о взыскании с предприятия вреда, причиненного водному объекту, обратилось Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» произвели отборы проб сточных вод, которые сбрасывало общество в реку в период с января о ноябрь 2020 года. В результате исследования сточной воды в месте сброса в реку Албаши обнаружено превышение показателей биохимического потребления кислорода (БПК) в 113 раз, хлориды в 2,8 раза, фосфора в 7,7 раз, азота в 3,1 раза, железа в 38,8 раза, кальция в 10 раз.

Управлением в адрес предприятия было направлено письмо о добровольной оплате вреда, причиненному водному объекту. Однако требование было оставлено без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с заявлением.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» зарегистрировано в 2003 году в станице Новоминская, Каневской район. Основной вид деятельности - переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов. Бенефициар - Тигран Телунц. Выручка компании за 2022 год составила 4,3 млрд руб., прибыль - 927,8 млн руб.

Представитель консервного предприятия, ссылался на то, что в материалах дела имеется декларация о воздействии на окружающую среду, к которой приложен расчет нормативов допустимых сбросов в спорный водный объект. По мнению общества, декларация является разрешительным документом, «то есть она представляет ответчику возможность осуществления негативного воздействия на окружающую среду».

Ответчик посчитал, что истец не доказал причинение вреда водному объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод, а также нарушил методику расчета. В связи с этим была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила верность методики исчисления размера вреда реке.

Тат Гаспарян

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