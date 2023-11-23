В казанской гимназии произошло массовое отравление детей

Учеников казанской гимназии №28 госпитализировали с отравлением, сообщило государственное агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

В министерстве пока не стали подтверждать «Ъ-Казань» данную информацию.

Между тем прокуратура Татарстана уведомила о начале проверки сообщения об отравлении школьников в Казани. «Соответствующее поручение дал прокурор РТ Альберт Суяргулов»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Оно намерено выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также проверить соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении.

По данным мэрии Казани, к 14:30 к учителям и медсестре гимназии стали обращаться дети 2-3 классов с жалобами на недомогание, тошноту, боли в животе. Все дети были отправлены домой. Позднее одному из них вызвали скорую помощь.

«Управление образования вместе с ответственными структурами сейчас разбирается в ситуации. Возьмут анализы, пробы, записи камер»,— отмечает пресс-служба мэрии.

Гимназия №28 является муниципальным бюджетным учреждением. В ней учатся 430 детей, семеро из которых — иностранные граждане.

Полина Петрова