Сотрудник петербургского правительства получил ранение в зоне СВО
В зоне специальной военной операции в результате работы беспилотного летательного аппарата пострадал заместитель главы комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов, об этом сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.
После получения ранения участника СВО направили госпиталь. Господин Есипов восстанавливает здоровье в петербургском медучреждении. Как сообщает «Фонтанка», во время исполнения боевых задач на чиновника упала сброшенная БПЛА граната.
Сотрудник Смольного отправился в зону спецоперации в рамках мобилизации. На месте его определили в гранатометчики и назначили заместителем командира взвода.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга подписал постановление о продлении в городе мер поддержки участников СВО.