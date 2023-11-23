Сотрудник петербургского правительства получил ранение в зоне СВО

В зоне специальной военной операции в результате работы беспилотного летательного аппарата пострадал заместитель главы комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов, об этом сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

После получения ранения участника СВО направили госпиталь. Господин Есипов восстанавливает здоровье в петербургском медучреждении. Как сообщает «Фонтанка», во время исполнения боевых задач на чиновника упала сброшенная БПЛА граната.

Сотрудник Смольного отправился в зону спецоперации в рамках мобилизации. На месте его определили в гранатометчики и назначили заместителем командира взвода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга подписал постановление о продлении в городе мер поддержки участников СВО.

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