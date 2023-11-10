Губернатор Петербурга продлил меры поддержки участников спецоперации

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2022 № 282 и от 12.05.2022 № 406», которое продлевает в городе меры поддержки участников специальной военной операции, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Исходя из содержания документа, в отношении бойцов сохраняется право на получение мер социальной поддержки, которые ранее были приняты правительством Петербурга. К тому же в городе начислят единовременную материальную помощь тем участникам СВО, которые прежде уже получили денежную выплату. В Смольном указали на условие: бойцы должны были обратиться в пункт отбора на службу по контракту и заключить его.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербурге могут предоставить бесплатные билеты в ряд музеев и парков города для участников спецоперации и членов их семей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте