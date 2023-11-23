СМИ сообщили о возможном визите Никола Пашиняна в Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может приехать в Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС, сообщил Life.ru помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Он заявил, что в Петербурге ожидают представителей Армении на традиционной встрече лидеров стран СНГ в неформальном формате и на заседании ЕАЭС, на котором председателем организации станет именно эта страна. В связи с этим господин Ушаков ожидает, что Никол Пашинян направится в Петербург.

Ранее «Ъ» писал, что президент России Владимир Путин прибыл в столицу Белоруссии для участия в саммите ОДКБ. В Минске собрались лидеры всех стран-участниц объединения, не появился лишь премьер-министр Армении.

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