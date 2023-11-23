Владимир Путин прилетел в Минск на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сессия Совета ОДКБ пройдет во Дворце независимости. На ней будут президент Казахстана, президент Киргизии, президент Таджикистана, а также президент Белоруссии. Из глав входящих в блок шести государств не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидеры ОДКБ обсудят вопросы взаимодействия в рамках организации, в том числе совершенствование системы коллективной безопасности, международные и региональные проблемы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что саммит будет способствовать «наращиванию усилий по обороне и безопасности» стран—участниц.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ у президента в Минске не будет, но общение на полях саммита точно будет.

Незадолго до саммита в Минске прошло заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ. На нем обсуждались вопросы изменения военно-политической обстановки в регионе. Представители Армении не заседании тоже не присутствовали.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина