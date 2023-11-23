Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Техническое открытие «Руки ВВерх! Бара» состоится 14 декабря

В Нижнем Новгороде 14 декабря состоится техническое открытие «Руки ВВерх! Бар». Это совместный проект музыканта Сергея Жукова и предпринимателя, основателя сети ночных клубов Nebar Павла Чеснокова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Руки Вверх! Бар» — федеральная сеть танцевальных баров. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», заведение откроется на Нижне-Волжской набережной на месте ресторана «Плакучая ива». Как сообщили изданию в пресс-службе сети баров, место расположения Сергей Жуков выбрал сам. Планируется, что лидер «Руки вверх!» приедет в Нижний Новгород на открытие бара. Дата визита пока не уточняется.

Первый бар «Руки вверх!» был открыт в 2012 году в Санкт-Петербурге. Сейчас сеть состоит из 23 заведений. Концепция бара — интерьеры, музыка и кухня в стиле 1990-х годов.

В общероссийском рейтинге франшиз «Ъ» сеть «Руки вверх!» находится на 81 позиции. Инвестиции в открытие бара в среднем оцениваются в 25 млн руб. Срок франшизной деятельности составляет 10 лет.

Андрей Репин, Александра Викулова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...