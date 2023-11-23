Техническое открытие «Руки ВВерх! Бара» состоится 14 декабря

В Нижнем Новгороде 14 декабря состоится техническое открытие «Руки ВВерх! Бар». Это совместный проект музыканта Сергея Жукова и предпринимателя, основателя сети ночных клубов Nebar Павла Чеснокова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Руки Вверх! Бар» — федеральная сеть танцевальных баров. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», заведение откроется на Нижне-Волжской набережной на месте ресторана «Плакучая ива». Как сообщили изданию в пресс-службе сети баров, место расположения Сергей Жуков выбрал сам. Планируется, что лидер «Руки вверх!» приедет в Нижний Новгород на открытие бара. Дата визита пока не уточняется.

Первый бар «Руки вверх!» был открыт в 2012 году в Санкт-Петербурге. Сейчас сеть состоит из 23 заведений. Концепция бара — интерьеры, музыка и кухня в стиле 1990-х годов.

В общероссийском рейтинге франшиз «Ъ» сеть «Руки вверх!» находится на 81 позиции. Инвестиции в открытие бара в среднем оцениваются в 25 млн руб. Срок франшизной деятельности составляет 10 лет.

Андрей Репин, Александра Викулова