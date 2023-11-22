Музыкант Сергей Жуков открывает бар «Руки вверх!» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на месте ресторана «Плакучая Ива» на Нижневолжской набережной откроется бар «Руки вверх!». Об этом сообщается на сайте проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бар открывают солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и основатель сети ночных клубов Nebar Павел Чесноков.

Расположение нового бара указано на карте, опубликованной на странице сети баров «Руки ввверх».

Дата открытия на афише не указана, однако сообщается, что оно состоится скоро: «Даем честное пионерское, что будет очень весело, громко и мощно! Кто скучал по тусовкам из 90-х? Скоро они вернутся и накроют вас с головой».

Как следует из общероссийского рейтинга франшиз «Ъ», сеть «Руки вверх!» находится на 81 позиции. Инвестиции в открытие бара в среднем оцениваются в 25 млн руб. Срок франшизной деятельности составляет 10 лет. Сейчас в России действует 23 бара. Последний недавно открылся в Екатеринбурге.

Ирина Андреева