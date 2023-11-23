ФК «Урал» тратит на зарплаты игроков почти 11 млн евро в год

Футбольный клуб «Урал» тратит на зарплаты своих футболистов 10,7 млн евро в год. В среднем каждый игрок получает 34 тыс евро в месяц, следует из данных сайта «Capology» (агрегатор информации о зарплатах).

В месяц «Урал» тратит на зарплаты 26 игроков 890 тыс евро. Самым высокооплачиваемым футболистом в клубе является 34-летний полузащитник Юрий Газинский (точные цифры не указываются).

В прошлом сезоне «Урал» тратил на зарплаты больше нынешней суммы — 12,5 млн евро. В сезоне 21/22 меньше — 7,3 млн евро в год.

Больше всех на зарплаты в РПЛ тратит «Зенит» из Санкт-Петербурга (32,5 млн евро в год, находится на 1 месте РПЛ), меньше всех — воронежский «Факел» (7,6 млн евро в год, 10 место в таблице РПЛ).

ФК «Урал» после 14 тура РПЛ находится на двенадцатой строчке чемпионата России с 16 очками. От зоны стыковых матчей (13-14 место) его отделяет 3 очка, от зоны вылета (15-16 место) – 4.

Напомним, 26 ноября «Урал» сыграет с «Краснодаром» в Екатеринбурге. Матч начнется в 16:00 на стадионе «Екатеринбург Арена».

Виталий Красиков

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