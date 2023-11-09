Последний домашний матч в 2023 году «Урал» проведет с «Краснодаром» 26 ноября
В заключительном домашнем матче года футбольный клуб «Урал» встретится с «Краснодаром» 26 ноября. Как сообщила пресс-служба команды, игра начнется в 16:00 на стадионе «Екатеринбург Арена».
Болельщики ФК "Урал"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Урал» уже играл с «Краснодаром» в этом сезоне. Матч девятого тура проходил в Краснодаре и закончился со счетом 2:0 (0:0) в пользу хозяев.
Другие три матча года «Урал» проведет на выезде: сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 11 ноября, нижегородским «Пари НН» 2 декабря и с московским «Локомотивом» 8 декабря.
В чемпионате России «Урал» не побеждает с августа (после победы над «Балтикой» в гостях). В последующих девяти встречах уральский клуб забил шесть мячей, пропустил 18 голов и набрал три очка.
ФК «Урал» после 14 тура находится на двенадцатой строчке чемпионата России с 16 очками. От зоны стыковых матчей (13-14 место) его отделяет 3 очка, от зоны вылета (15-16 место) – 5 очков.