Последний домашний матч в 2023 году «Урал» проведет с «Краснодаром» 26 ноября

В заключительном домашнем матче года футбольный клуб «Урал» встретится с «Краснодаром» 26 ноября. Как сообщила пресс-служба команды, игра начнется в 16:00 на стадионе «Екатеринбург Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Урал» уже играл с «Краснодаром» в этом сезоне. Матч девятого тура проходил в Краснодаре и закончился со счетом 2:0 (0:0) в пользу хозяев.

Другие три матча года «Урал» проведет на выезде: сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 11 ноября, нижегородским «Пари НН» 2 декабря и с московским «Локомотивом» 8 декабря.

В чемпионате России «Урал» не побеждает с августа (после победы над «Балтикой» в гостях). В последующих девяти встречах уральский клуб забил шесть мячей, пропустил 18 голов и набрал три очка.

ФК «Урал» после 14 тура находится на двенадцатой строчке чемпионата России с 16 очками. От зоны стыковых матчей (13-14 место) его отделяет 3 очка, от зоны вылета (15-16 место) – 5 очков.

Виталий Красиков

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