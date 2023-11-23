В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей на ЧЕ-2024

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей за выход в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года. По их итогам определятся три путевки на ЧЕ-2024, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

12 команд, получивших право сыграть в стыковых матчах разделены на три уровня по четыре сборных — A, B и C. Для выхода в финальный турнир командам нужно сначала одержать победу в полуфинальном матче уровня, а затем в финале обыграть второго победившего полуфиналиста. Полуфинальные матчи пройдут 21 марта 2024 года, финальные — 26 марта.

По итогам жеребьевки пройдут следующие полуфиналы:

«Путь A» : Польша — Эстония; Уэльс — Финляндия;

: Польша — Эстония; Уэльс — Финляндия; «Путь B» : Израиль — Исландия; Босния и Герцеговина — Украина;

: Израиль — Исландия; Босния и Герцеговина — Украина; «Путь C»: Грузия — Люксембург; Греция — Казахстан.

По итогам группового этапа квалификации к Евро-2024 в финальный турнир уже вышли сборные Франции, Португалии, Бельгии, Испании, Шотландии, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Словакии, Албании, Дании, Нидерландов, Швейцарии, Румынии, Сербии, Италии, Чехии, Словении и Хорватии. Кроме того, в на ЧЕ сыграет сборная Германии, которая является хозяйкой турнира. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Подробнее об итогах группового этапа квалификации к ЧЕ-2024 — в материале «Стыки им в помощь».

Эрдни Кагалтынов