В Петербурге за десять месяцев родилось на 7% меньше детей

С начала 2023 года по октябрь в Санкт-Петербурге на свет появились 40 705 детей, такой показатель на 7-8% отстает от уровня за аналогичный период 2022 года, сообщили на пресс-конференции ТАСС.

Проблему в демографии обозначил главный внештатный специалист, акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь. Он отметил, что городу не удается преодолеть этот кризис.

Специалист обозначил тенденцию — в Северной столице становится меньше женщин репродуктивного возраста. Спустя пять-семь лет в Петербурге будет острая нехватка таких рожениц. Господин Беженарь добавил, что с женщинами в положении работают как с «хрустальными вазами».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга выделило более 14 млрд руб. на финансовую поддержку семей с детьми в 2023 году.

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