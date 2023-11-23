Украина поставила разблокировку КПП условием переговоров с Польшей

Власти Украины начнут переговоры с Польшей и Еврокомиссией по теме протестов польских дальнобойщиков только после того, как будут разблокированы КПП, через которые осуществляется основной поток украинского экспорта. Тем временем польские дальнобойщики начали блокировку четвертого из восьми КПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yan Dobronosov, Reuters Фото: Yan Dobronosov, Reuters

«Наша задача — сначала разблокировать дорогу, а потом говорить обо всех требованиях, которые есть у протестующих»,— сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью местному телеканалу (цитата по Reuters). Он отметил, что вопрос нужно решать «за столом переговоров», а не на дороге, зимой, подвергая риску здоровье водителей.

Агентство отмечает, что ночью 23 ноября неподалеку от польского села Корчова погиб водитель украинского грузовика. На обочине он ждал разрешения на переход границы. 11 ноября сообщалось о гибели еще одного водителя возле переезда в польском городе Хелм. Тарас Качка в интервью отметил, что дальнобойщикам приходится долгое время находиться в условиях низких температур и антисанитарии, дожидаясь разрешения на границе.

Польские дальнобойщики начали блокаду КПП, через который идет украинский экспорт, 6 ноября. Они заявляют о потери бизнеса, поскольку для их украинских коллег из-за боевых действий существенно упрощен процесс пересечения границы, в то время как они должны проходить все предписанные процедуры. 23 ноября они начали блокировать КПП «Медыка» — четвертый из восьми пунктов пропуска для большегрузов. Польские дальнобойщики блокируют движение только для украинских фур, автобусы и другой транспорт свободно пересекает границу.

В связи с блокировкой черноморских портов сухопутные границы через соседние страны ЕС стали основным путем доставки украинских товаров на рынки. В среднем за месяц через восемь польских КПП проходят 40-50 тыс. грузовиков с Украины. При этом перевозку большей части грузов осуществляет транспортный парк Украины, отмечает Reuters. По данным Европейского ассоциации бизнеса, из-за действующей блокады польской границы потерянная прибыль может достигать $8,5 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Блокировка до последнего пункта».

Полина Мотызлевская