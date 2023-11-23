Цех механического обезвоживания будет запущен в Воронеже в 2024 году

На Левобережных очистных сооружениях продолжается модернизация. Ремонт отстойников и аэротенков завершат к концу этого года. Полная реконструкция первой технологической линии позволит вывести из эксплуатации вторую и третью линию, что позволит очищать стоки в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж Фото: пресс-служба ООО РВК-Воронеж

Напомним, что изначально ЛОС предназначались для приема только промышленных стоков, но сейчас там происходит очистка всех сточных вод, которые генерируются в Левобережном районе. Именно поэтому для работы объекта в современных условиях требуется комплексная модернизация.

Реконструкция сооружений позволит решить и вопрос с неприятными запахами. Эта проблема беспокоила жителей города на протяжении нескольких лет. Предыдущий владелец не выполнил инвестиционную программу. Предприятие должно было построить цех механического обезвоживания.

Сейчас именно РВК-Воронеж решает проблему неприятных запахов. Полностью избавиться от нее возможно будет с вводом в эксплуатацию цеха механического обезвоживания. Он позволит вывести из эксплуатации иловые карты, которые являются основным накопителем неприятных запахов. ЦМО будет построен уже к концу 2024 года согласно инвестиционному плану.

Опыт решения проблем очистных сооружений у предприятия есть: на Правобережных очистных сооружениях также был успешно введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания, а сам объект полностью модернизирован.

На реконструкцию ЛОС в этом году РВК-Воронеж заключил контракт на 3,1 млрд рублей, в том числе и на строительство цеха механического обезвоживания — 640 млн рублей.

Закупочные процедуры, в том числе по определению подрядчиков проводились в строгом соответствии с действующим законодательством. В процессе проведения торгов ФАС России подтвердил соответствие подрядной организации критериям закупочных процедур. Все этапы работ прошли тотальную проверку со стороны проверяющих структур и профильных ведомств, риски нарушения контрактных обязательств и законодательства сведены к нулю. Начальная максимальная цена для торгов сформирована на основании утвержденной инвестпрограммы, и технико-ценового аудита, который прошел Главгосэкспертизу Российской Федерации.

ООО "РВК-Воронеж", ИНН 7726671234