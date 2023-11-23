Зампред губдумы пытается взыскать 10 млн рублей ущерба с дочери экс-главы Самары

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев заявил гражданский иск в размере 10 млн руб. к Людмиле Тарховой. В декабре 2012 года дочь бывшего главы Самары Виктора Тархова была приговорена к семи годам колонии общего режима за вымогательство денег у депутата.

По версии следствия, она пыталась получить 200 млн руб. от зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова свою вину отрицала.

Евгений Чернов