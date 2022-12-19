Запрос наказания понизили до минимума

Суд приговорил дочь бывшего главы Самары Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима. Ранее прокуратура предложила назначить ей наказание в виде 11 лет лишения свободы. Ее обвиняют в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, она пыталась получить 200 млн руб. от зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова свою вину отрицает. Ее адвокат Андрей Карномазов поясняет, что она всего лишь предлагала депутату вернуть ей старый долг. Господин Милеев заявил, что никакого долга нет. Защита дочери экс-мэра планирует обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита дочери экс-мэра Самары планирует обжаловать приговор

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Защита дочери экс-мэра Самары планирует обжаловать приговор

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ленинский районный суд приговорил дочь экс-главы Самары Виктора Тархова (руководил городом в 2006–2010 годах), бывшего учредителя и директора ООО «АВИЗО» Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать данное решение. Об этом «Ъ» сообщил адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов.

Бывшую предпринимательницу обвиняют в вымогательстве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Суд отказал в иске пострадавшему зампредседателю губернской думы Александру Милееву, который просил компенсацию в размере 10 млн руб. за моральный ущерб.

«Послезавтра (21 декабря) нам вручат приговор. Мы его изучим и подадим с коллегами жалобу. Приговор носит обвинительный характер, статья, которая вменялась Людмиле Викторовне, осталась. Поскольку защита просила переквалифицировать статью, применить положение ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление), то у нас есть основание и обязанность его обжаловать. С другой стороны, судья дала минимальное наказание, возможное в этой ситуации. Сама по себе ч. 3 ст. 163 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет»,— напомнил Андрей Карномазов.

По мнению адвоката, поскольку преступление, в котором обвиняется Людмила Тархова, относится к категории особо тяжких, «рассчитывать на условное наказание при сохранения данного обвинения было бы ­наивно».

• 25 июня Людмиле Тарховой исполнилось 50 лет. По данным kartoteka.ru, ранее она являлась учредителем ООО «АВИЗО» (деятельность в области права) и ООО «ИНВЕРСИОНЕС» (деятельность головных офисов). На сегодня компании ликвидированы. Виктор Тархов руководил городом в 2006–2010 годах.

На прошлой неделе гособвинитель запрашивал для Людмилы Тарховой наказание в виде 11 лет лишения свободы. Андрей Карномазов посчитал данный запрос необъективным: «Надеюсь, эта необъективность не перекинется на суд. Здесь одни смягчающие обстоятельства (болезни у нее, у родителей), ни одного отягчающего».

«Мы изучим текст приговора и мотивы суда при определении вида наказания и в установленные законом 10 дней примем решение о его обжаловании»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Самарской ­области.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении Людмилы Тарховой стартовал в суде в августе этого года. Как установил суд, в декабре 2020 года женщина «получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации» депутата Александра Милеева. Силовики выяснили, что Людмила Тархова несколько раз встречалась с парламентарием и требовала от него 200 млн руб. под угрозой публикации в интернете компрометирующих его сведений. Речь шла о документах и личной переписке Александра Милеева, которые попали к дочери бывшего мэра от знакомого адвоката. Сведения какого характера содержались в указанных документах, следствие не ­разглашает.

Встречи Людмилы Тарховой с парламентарием проходили в одном из ресторанов города. Во время одной из них женщина передала Александру Милееву жесткий диск с предполагаемым компроматом. В июле 2021 года в рамках оперативного эксперимента сотрудники регионального УФСБ задержали дочь бывшего главы Самары после получения денег.

Ранее защитник Людмилы Тарховой сообщал, что господин Милеев имел «достаточно внушительный и стародавний долг» перед Виктором Тарховым: «Долгое время у этого долга был гарант — один из депутатов губдумы (Олег Дьяченко. — «Ъ»), который скоропостижно скончался. В дальнейшем Виктор Александрович заболел COVID19, перенес его тяжело». Александр Милеев брал деньги у Виктора Тархова на развитие своего бизнеса и обещал вернуть долг бывшему мэру Самары через три года, но не сдержал слово, рассказывал адвокат. При этом Виктор Тархов расписки с депутата в момент передачи денег не брал. По словам Андрея Карномазова, после ухудшения состояния здоровья бывшего мэра делами семьи, в том числе долговыми, вынуждена была заняться его дочь, она же вела переговоры с Александром Милеевым.

«В ходе предъявления соответствующих просьб, требований возникла тема с тем, чтобы продать депутату нефтяной бизнес семьи, в случае если он не изберется в депутаты Госдумы и у него будут свободные деньги. Была попытка увязать продажу бизнеса с погашением долга. На последнем этапе Людмила Викторовна делает ошибку, располагая той информацией, которая носит личный характер, пытаясь простимулировать депутата, чтобы соответствующая сделка была совершена. В нагрузку к истребованию долга и продаже доли в нефтяном бизнесе предлагается еще и эта информация, которая считается компрометирующей, хотя, по нашим представлениям, там особой компрометации нет. Но она носила личный характер и вызывала тревогу и живой интерес депутата. Видя это, Людмила Викторовна пыталась этой информацией его действия простимулировать»,— рассказывал адвокат.

Людмила Тархова вину не признала и настаивала на том, что речь идет о долге Александра Милеева перед ее отцом. Господин Милеев в суде заявил, что не признает долг. Он также сообщал, что кроме Людмилы Тарховой у него пытался вымогать деньги человек, который представился сотрудником ФСБ с фамилией Гренадеров.

Ани Айвазян