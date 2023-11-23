Выбран подрядчик для проектных работ по части Южного транзита Новосибирска

ГКУ Новосибирской области «Мост» заключило договор с новосибирским ООО «Росинсталпроект» на выполнение проектных и изыскательских работ по участку Южного транзита Новосибирска.

Подрядчику необходимо разработать участок дороги от трассы Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через Обь. Стоимость контракта, следует из данных портала госзакупок, составит 385,8 млн руб., при начальной стоимости в 543,9 млн руб.

Максимальное предложение в рамках аукциона составило 462 млн руб. Всего в торгах участвовали четыре компании. Название других участников не раскрывается.

Планируемая протяженность дороги - 9,4 км, предполагаемое количество полос от 4 до 6. Подрядчику предстоит определить количество транспортных развязок, в том числе перспективных, с учетом генплана Новосибирска. Речь в закупке идет о Левобережной части транзита (1 и 2-й этапы). Первый этап должен быть завершен до 1 ноября 2024 года, второй – 1 декабря 2025 года. Также подрядчику необходимо разработать предложения и варианты по организации платного проезда по дороге.

В ноябре прошлого года конкурс по поиску подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита был отменен. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснял это решение «нестабильностью, связанной, в том числе с геополитикой, и с тем, что не все проектные организации справляются с предлагаемым им объемом работы».

Необходимость строительства Южного транзита обсуждается с 2014 года. Трасса протяженностью 22,3 км должна уменьшить интенсивность движения на дорогах Новосибирска и освободить город от пробок.

ООО «Росинсталпроект» зарегистрировано в 2007 году. Компания ведет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций в этих областях.Директор компании – Денис Юминов, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», также является членом совета директоров АО «Новосибирскавтодор». На сайте ООО «Росинсталпроект» сообщается, что компания – проектный институт, входящий в состав группы компаний АО «Новосибирскавтодор».

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Александр Киселев