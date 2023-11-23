Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект о патриотическом воспитании

Сегодня, 23 ноября, депутаты татарстанского Госсовета окончательно утвердили проект закона о патриотическом воспитании населения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В документе говорится о том, что основные цели и задачи патриотического воспитания связаны с развитием самой системы воспитания, с повышением престижа госслужбы, совершенствованием подготовки населения к службе в армии и в пропаганде защиты отечества.

В рамках законопроекта о патриотическом воспитании будут созданы программы и методики по проведению воспитания несовершеннолетних, повышению их мотивации к службе государству, а также интереса к изучению его истории. Для этого на территории Татарстана планируют подготовить специалистов по патриотическому воспитанию. Также татарстанцам будут пропагандировать военно-прикладные виды спорта.

Законопроект о патриотическом воспитании был принят депутатами Госсовета Татарстана единогласно, уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"