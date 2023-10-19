«Потом будут искать врагов народа: вот, он не любит родину»

Вчера члены комитета Госсовета Татарстана по образованию и культуре высказали удивление, зачем нужно законодательно регулировать «любовь к своей Родине». Они вспомнили, как патриотизм критиковали классики русской литературы, и заявили об «опасной тенденции», что за отсутствие патриотических чувств смогут «наказывать» как «врагов народа». Парламентарии настаивали, что если человек критикует или говорит о недостатках в стране, то это не значит, что он не любит родину. Несмотря на разногласия, новый законопроект о патриотическом воспитании граждан в Татарстане был поддержан депутатами единогласно. Вице-спикер Госсовета Марат Ахметов призвал депутатов не забывать, «в какой ситуации сегодня страна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Вчера члены парламентского комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам одобрили законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Республике Татарстан». Они рекомендовали Госсовету принять его сегодня на сессии в первом чтении.

На заседании комитета его глава Айрат Зарипов рассказал, что на федеральном уровне «вопрос патриотического воспитания не имеет отдельного законодательного регулирования», однако аналогичные законы есть в других регионах РФ. Он считает, что «назрела необходимость» принять такой документ и в Татарстане.

Как сообщал «Ъ-Казань», законопроект был разработан группой депутатов от пяти партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия роста) по поручению спикера Фарида Мухаметшина. А ранее усилить работу в борьбе с «деструктивным влиянием Запада на молодежь» парламенту поручил глава республики Рустам Минниханов. Законопроект определяет государственную политику региона «в сфере патриотического воспитания граждан» и «устанавливает его правовые и организационные основы». Согласно документу, гражданам в регионе будут прививать «чувства гордости и уважения» к госсимволам и традициям России и Татарстана, формировать у них «готовность к служению Отечеству». Также, согласно законопроекту, в Татарстане создадут координационный совет по патриотическому воспитанию.

Члены комитета Госсовета (все участники дискуссии из «Единой России») неоднозначно отнеслись к этому документу. «Мы — советские люди. Мы знаем, что такое патриотическое воспитание. Но хотелось бы как-то по-другому провести это воспитание»,— сказал депутат Ркаил Зайдуллин (возглавляет Союз писателей Татарстана). Он сообщил, что сейчас в Елабужском музее-заповеднике проходит выставка «Куликово поле. Поле ратной славы». «И какое патриотическое воспитание? Мы, конечно, знаем, кто там участвовал и с той, и с другой стороны. И генуэзцы, и другие народы. Не нация воевала с конкретной нацией, а разные народы, тогда национальностей не было. Но трактуют сейчас как? Русскую землю защищали русские против татар. Поэтому, когда мы говорим о патриотическим воспитании, надо брать какие-то негативные моменты из истории? Наверное, не надо. Надо брать позитивные моменты. История же не состоит из одних войн. Люди жили мирно, торговали»,— сказал парламентарий.

«Я не совсем понял, чем вызвана необходимость законодательного регулирования этого органического состояния любого общества, которое пытается воспитать в своих детях патриотизм?» — вступил в дискуссию депутат Ильшат Аминов (по основному месту работы — директор телерадиокомпании «Новый век»). «Это так же, как закон о любви к матери»,— перебил его господин Зайдуллин. «Да-да,— согласился Ильшат Аминов,— закон о любви к матери, закон о любви к отцу. Я говорю, это органическая часть человека».

Айрат Зарипов прочитал депутатам пояснительную записку: «Законопроект позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию и усовершенствовать механизм правового регулирования…»

«Регулирование — это как? Если вот кто-то один говорит: он не любит родину, у него нет патриотических чувств. Его, что, наказать?» — удивился Ркаил Зайдуллин. «Законы должны быть сделаны, чтобы объединять людей, а не разъединять»,— поддержал его другой парламентарий Александр Славутский, директор Большого драматического театра им. В. Качалова. А артист Татарского академического театра им. Г. Камала, член комитета Рамиль Тухватуллин предложил дать «глубокое определение термину "патриотизм"». «Есть военный патриотизм, гражданский. Огромное количество пластов. Это не просто так под одну гребенку сделать и затем за это наказывать»,— отметил он.

«Вот они все уехали, предатели, но они считают себя патриотами»,— высказался господин Славутский об эмигрантах, покинувших страну после начала спецоперации РФ на Украине. «Они уезжали, и у них сразу ясна позиция. А которые здесь остались? Стали искать внутренних эмигрантов. Это очень опасная тенденция. Потом будут искать врагов народа: вот он не любит родину. А как он может доказать, что он не верблюд?» — ответил ему господин Зайдуллин.

Депутат перефразировал известный афоризм: «Патриотизм — последнее прибежище… непорядочных людей». «Есть такие люди, которые кричат: вот я люблю… Вот если я маму люблю, я же никогда не буду кричать об этом… Это же даже не смешно, это грустно»,— продолжил Ркаил Зайдуллин.

А Рамиль Тухватуллин вспомнил, какое «глубокое» определение патриотизму дал Лев Толстой (он говорил, что это «неестественное» и «вредное» чувство.— «Ъ-Казань»). «Мы не соглашаемся с ним? Это на самом деле повод для дискуссий, для больших дискуссий. Просто-напросто принять закон — ну, никак ты не адаптируешь людей. Люди разные, мнения разные. И должны быть разные»,— настоял парламентарий.

Александр Славутский начал читать стихи Михаила Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью…»

Рамиль Тухватуллин начал вспоминать, какое определение патриотизму давал Федор Тютчев.

«Коллеги, если я вот критикую…» — неожиданно перебил всех Ркаил Зайдуллин. «Это не значит, что я не люблю»,— закончил его фразу Александр Славутский.

Точки над «i» попытался расставить Айрат Зарипов. Он зачитал определение патриотизма из толкового словаря Ушакова: «Патриотизм — любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу». Затем он также дал цитаты из словаря Ожегова, Большой Российской энциклопедии и Большой советской энциклопедии.

«Закон о любви, значит, у нас будет»,— резюмировал Ильшат Аминов. Но Айрат Зарипов попросил его не перебивать. Он отметил, что «очень хорошо, что у нас возникает дискуссия». Закон, по его словам, в том числе нужен, чтобы понять «какие определения (патриотизму.— «Ъ-Казань») давать».

«Речь вообще не шла: нужен или не нужен закон? Закон, безусловно, нужен»,— взял слово вице-спикер Госсовета и один из соавторов документа Марат Ахметов. Он напомнил о том, «в какой ситуации сегодня страна» и «после 80-х годов какое поколение и насколько стало изменчивым качество человеческого материала». Господин Ахметов предложил «серьезно поработать» над законопроектом после принятия его в первом чтении. «Чтобы вот такой закон, хороший, получился»,— поднял он вверх большой палец.

Александр Славутский на этом не успокоился. «О том, что закон нужен, никто не спорит. Нужны критерии. Вот ставлю я спектакль. Считаю, что он патриотичный. Но приходит тетя Мотя: "э, у вас тут, понимаете, вы оскорбляете народ, вы говорите о недостатках"»,— привел он пример. Он считает, что нужно определить, «что такое любовь к своей родине». «Если я вижу в жизни какие-то недостатки, то я хочу с ними бороться. Но это не значит, что надо молчать, не говорить о том, что происходит что-то не так, как мне кажется должно быть»,— сказал господин Славутский. На этом заместитель председателя комитета Людмила Рыбакова посоветовала ему «больше позитивных критериев запускать, а не отрицательных».

Законопроект был одобрен членами комитета единогласно.

Кирилл Антонов