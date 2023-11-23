Снегопад отыграется на трафике

Власти столицы предупредили о вечерних пробках из-за плохой погоды в городе. В центре столицы и на МКАД загруженность дорог может достичь восьми баллов, сообщили в Департаменте транспорта. По прогнозам городских властей, всему виной будет метель, которая придет в столицу во второй половине дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как предполагают синоптики, к вечеру в Москве будет незначительный снегопад. Однако 24 ноября осадки заметно усилятся, поскольку город окажется в центре циклона, рассказал “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд:

«Снегопад продолжится и ночью 23 ноября, и днем 24 ноября. На дорогах образуются снежные заносы, потому что скорость ветра составит В пятницу температура начнет повышаться. Максимальные значения составят -2…-4. А в субботу и в воскресенье станет теплее — -1… -3 днем, а ночью -6 …-8. Но уже 25 ноября интенсивность снега уменьшится. После субботы высота снега составит 5–10 см — это минимальная в Москве и Московской области, а после понедельника, 27 ноября, высота снега еще увеличится».

Столичный дептранс тем временем предупредил москвичей о строительных работах на Волгоградском проспекте 46, обоих направлениях Тульской эстакады и 14-м километре МКАД с внешней стороны. Впрочем, движение из-за снегопада может осложниться не только в этих точках, но также в местах с быстрым трафиком и практически на всех эстакадах, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Сталкиваются чаще на эстакадах, потому что там гораздо более сильный ветер, быстрее образуется гололед, и снег превращается в каток. Например, Московский скоростной диаметр почти полностью проходит над землей, часть эстакад Третьего транспортного кольца, которые все-таки видели ремонт, потому что на остальных точках, где дорога на ТТК напоминает разбомбленную, конечно, никто быстро не едет уже давно.

Не думаю, что все начнут быстро отказываться от транспорта, потому что Москва — город огромный, личный транспорт безальтернативен зачастую, и, соответственно, жители столицы не могут все одновременно пересесть на метро, автобусы, троллейбусы, трамваи.

И снегоуборочная техника традиционно является мощным фактором генерирования пробок. Она далеко не всегда действует по технологии, а снег убирается в достаточном количестве.

Чаще всего на него просто разбрасывают реагенты».

Заммэра Москвы Петр Бирюков в середине ноября заявил, что коммунальные службы столицы полностью готовы к работе в зимний период. А 22 ноября, по данным городских властей, в мегаполисе начали работать более 50 стационарных снегоплавильных пунктов, которые в общей сложности смогут утилизировать примерно 650 тыс. кубометров снега в сутки.

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Владимир Расулов