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Бывший чиновник из Кузбасса возглавил «Донской уголь»

С 18 мая генеральным директором АО «Донской уголь» («Донуголь») является Валерий Полосухин. Об этом сообщается в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».

Прежним руководителем АО был Алексей Старков, он возглавлял «Донуголь» с ноября 2020 года.

По данным информационной системы, в 2015-2017 годах Валерий Полосухин занимал должность первого заместителя главы Междуреченского городского круга (Кемеровская область), до этого работал директором ЗАО «Коксовая» в Кузбассе.

Акционерное общество «Донской уголь» занимается добычей антрацита. Компания была создана в 1999 году путем объединения ОАО «Ростовшахтострой» и ЗАО «Донской уголь». В настоящее время единственным угледобывающим активом АО является шахта «Шерловская-Наклонная» (Красносулинский район). Шахта была запущена в эксплуатацию в 2007 году. В настоящее время ее производственная мощность составляет 1 млн т. угля в год.

Как говорится на сайте АО «Донуголь», компания планирует расконсервировать и ввести в эксплуатацию шахту «Обуховская № 1», что позволит увеличить производственные возможности АО до 4-4,5 млн т антрацита в год.

Основным владельцем АО «Донской уголь» является Магомед Паланкоев (бывший совладелец банка «Акрополь», ныне «Яндекс банк»).

Вадим Водолазов

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