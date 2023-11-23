Ограничение движение для большегрузного транспорта в Удмуртии продлили

В Удмуртии движение грузового транспорта по федеральной трассе М7 «Волга» продлили до 23:59 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. На дороге «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края» аналогичная мера будет действовать до 21:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, на дорогах сложилась сложная обстановка из-за снегопадов и ледяного дождя. Большегрузный транспорт не может подняться в гору, в результате чего образовались километровые пробки. Буксировать фуры помогает техника нефтяников, а водителям, вынужденным находиться посреди трассы, подвозят горячий чай и питание.