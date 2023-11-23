Застрявшие на дороге «Воткинск-Кельчино» фуры буксирует техника нефтяников

Лидером по росту снежного покрова за сутки в Удмуртии оказался Глазова — 22 см. В Селтах толщина снега стала больше на 11 см, в Игре — 9 см, в Дебесах и Воткинске — 7 см, в Ижевске и Сарапуле — 6 см, рассказал в Telegram председатель правительства республики Ярослав Семенов. Всего на дорогах работает порядка 350 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако «непростая» ситуация сложилась на трассе «Воткинск — Кельчино», сообщил господин Семенов. Здесь на дороге сложный рельеф и интенсивный трафик большегрузов на Пермь, а накануне прошел ледяной дождь. В результате этого тяжелые автомобили не могут подняться в гору и выстраиваются в многокилометровые пробки. Буксировать фуры помогает техника нефтяников, а водителям, вынужденным находиться посреди трассы, подвозят горячий чай и питание.

При этом из-за сложной дорожной обстановки наблюдаются сбои в движении общественного транспорта, в частности, на межмуниципальных маршрутах появились задержки в отправлении и прибытии. «На воздушном транспорте серьезных задержек нет, взлетно-посадочную полосу очищают регулярно»,— рассказал председатель правительства региона.

Напомним, в Удмуртии до 14:00 ограничили движение всех видов транспорта на дороге «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края». До 19:00 действует запрет для транспорта, общая масса которого больше 6 т, на участке федеральной трассы М-7 «Волга».