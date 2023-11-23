Депутат Останина призвала ЦБ ввести психологические тесты при оформлении кредита

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина попросила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов. Такое нововведение, по ее словам, позволит бороться с мошенниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке. А в случае неудовлетворительных результатов такого тестирования, обращение к уполномоченному банком психологу за консультацией»,— сказано в обращении госпожи Останиной (цитата по «РИА Новости»).

Депутат добавила, что самый распространенный вид телефонного мошенничества связан с переводами или взносами на «безопасные счета». Некоторым жертвам, по ее словам, внушают необходимость оформления кредита.

В июне депутаты Нина Останина и Яна Лантратова просили изменить размер банковских вкладов, который позволяет нуждающимся семьям получать пособия. Ограничение на доходы от вкладов, по их словам, «практически отказывает» семье в возможности отложить деньги на крупную покупку и вынуждает копить «под подушкой».

Петр Бузлаев