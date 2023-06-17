В Госдуме попросили Минтруд изменить размер вкладов, допускающих право на пособие

Минтруд попросили изменить размер банковских вкладов, который позволяет нуждающимся семьям получать пособия. Такое обращение направили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова и КПРФ Нина Останина главе ведомства Антону Котякову. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст обращения.

«Просим Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность изменения допустимого размера дохода, полученного по вкладам в банке, позволяющего рассчитывать на государственную поддержку в виде назначения ежемесячного пособия, либо же дать поручение разработать иные меры, дающие право нуждающимся семьям осуществлять накопление средств на крупную покупку посредством банковских вкладов при сохранении их права на получение ежемесячного пособия»,— сказано в документе.

Депутаты отмечают, что, согласно законодательству, беременные женщины и родители детей до 17 дет могут получать ежемесячное пособие. Однако одна из причин отказа в его выдаче — наличие у заявителя и членов семьи дохода в виде процентов на вклады, который превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Депутаты отмечают, что пособие «часто является для нуждающихся семей критически важной мерой поддержки государства». По их словам, без него такие семьи едва могут обеспечить себе и детям минимальные достойные условия жизни. Депутаты обращают внимание, что ограничение на доходы от вкладов «практически отказывает» семье в возможности отложить деньги на крупную покупку и вынуждает копить «под подушкой».

В связи с этим депутаты предложили установить «более справедливый размер дохода» от процентов по вкладам в банке, по которым нуждающиеся могут претендовать на пособия. По их мнению, уровень дохода можно установить в размере трех прожиточных минимумов.

Олеся Павленко