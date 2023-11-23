В Сочи начали реконструкцию набережной в Адлере

В Сочи приступили к реконструкции набережной в Адлерском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В настоящее время идут работы по обновлению брусчатки. На территории пляжа «Жемчужина Сочи» поменяют оборудование, на пляже «огонек 2» уже установили фонтан.

«К следующему летнему сезону перед жителями и гостями города Адлерская набережная предстанет в обновленном виде на всей ее протяженности»,— отметила первый вице-мэр Сочи Светлана Калинина.

В зимний сезон на курорте работают 36 пляжей в 11 городских районах. Большая часть из них (11 территорий) расположена в Адлере.

Анастасия Донскова

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