Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич вспоминает, как пришел работать на радиостанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Ну, что ж, сегодня у меня, арт-обозревателя радиостанции “Ъ FM” Дмитрия Буткевича, юбилей. И я решил сделать себе подарок — вспомнить «этапы большого пути», как говорили в моей советской молодости. А путь этот составляет почти 14 лет, потому что пришел я работать на радио «Коммерсантъ FM» 10 марта 2010 года, за пять дней до официального выхода в эфир нашей радиостанции.

Итак, эти годы вместили усредненно около 3,380 рабочих дней, в каждый из которых в эфир выходит моя новая программа. Вычтем отпускные дни, моменты болезней или иных неурядиц — примерно 10%. Остается около 3 тыс. оригинальных программ. Хочу вспомнить самые первые «Арт и факты», просто чтобы хотя бы сравнить звучание. Да и контент, возможно:

«Вообще-то, понедельник день тяжелый и, как правило, совсем не богатый на культурные события. Самое время рассказать о наиболее заметных мероприятиях предстоящей недели, тем более что их будет немало. В Москве открыта очередная фотобиеннале. Называется весь проект "Восьмой международный месяц фотографии". Причем месяц этот продлится до 27 июня — такой вот казус. А приурочена фотобиеннале-2010, как ни сложно догадаться, к Году Франции в России. Поэтому проходит под оригинальным девизом Vive la France — "Да здравствует Франция!" Основная площадка — ЦВЗ "Манеж", всего более 50 проектов в разных местах Москвы.

И, наконец, не устаем ждать новых рекордов в области покупок шедевров старой живописи и современного искусства. В голландском Маастрихте на 23-й ярмарке антиквариата TEFAF пытаются продать полотна Сандро Боттичелли и Поля Гогена, последнего — за $26 млн. А британский аукционный дом Phillips de Pury проведет, нежелательно для лиц моложе 18 лет (так предупреждают устроители), аукцион с лаконичным названием "Секс"».

В целом, вообще-то достойно, мне кажется. А?