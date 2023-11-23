Краснодарский предприниматель заплатит 17 млн рублей за незаконную врезку в сети водоканала

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность взыскания с краснодарского предпринимателя 17 млн рублей в пользу «Росводоканал Краснодар» в качестве платы за самовольное подключение нежилого здания к сетям ВиВ.



Предприниматель заключил с водоканалом договор на водоснабжение и водоотведение 10-этажного нежилого здания. В дальнейшем через сети этого объекта абонент незаконно подключил к мощностям водоканала еще одно нежилое здание высотой в шесть этажей с бассейном. Владелец недвижимости полагал, что один зарегистрированный прибор учета позволяет подключать неограниченное количество объектов.

«Компания "Росводоканал" непрерывно ведет работу по выявлению незаконных присоединений к сетям водоснабжения и водоотведения,— говорит директор по правовым вопросам УК "Росводоканал" Денис Лихолет.— Неучтенные врезки в сети водоотведения и ливневую канализацию несут под собой реальную экологическую угрозу для краснодарских водоемов и бассейна реки Кубань. Ведь в случае с самовольными врезками наносится существенный ущерб сетям центральной системы ВиВ. Более того, зачастую отходы сбрасываются прямо в водоем, минуя очистные сооружения».

Кроме того, незаконное потребление воды наносит водоканалу существенный материальный ущерб. И, как следствие, предприятие недополучает средства, которые идут на развитие водопроводно-канализационного хозяйства, инвестиционные программы, реконструкцию и модернизацию систем ВиВ и т. п.

Незаконное потребление воды, так же как и бесконтрольный слив в систему водоотведения, приводит к превышению нагрузки на сети, снижению давления, увеличению аварийности в системах и, как следствие, оказанию некачественных услуг, в том числе и для добросовестных абонентов. Поэтому для подключения к сетям ВиВ нового объекта потребитель должен обратиться в ресурсоснабжающую организацию с заявлением о подключении, в котором указывается необходимый объем потребления, который он не вправе превышать.

«Борьба с незаконными подключениями — один из действующих инструментов, позволяющих существенно сократить потери воды, перегрузы и аварийность на сетях и т. п. Тема неоплаченных долгов особенно актуальна в период подготовки к зимнему периоду. В это время предприятие ведет активную работу по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем в условиях зимних понижений температуры. И это требует серьезных финансовых вложений»,— говорит генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко.

«Росводоканал Краснодар» рекомендует гражданам не дожидаться составления акта о самовольном пользовании, а обращаться в водоканал за получением соответствующих документов на подключение: технических условий, договора на подключение и договора на водоснабжение и водоотведение с регистрацией прибора учета воды.

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