Пассажирам севшего в поле самолета из Сочи выплатили 16 млн рублей компенсаций
Пассажирам самолета «Сочи — Омск», выполнившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, выплатили компенсации в сумме 15,8 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Всего выплаты получили 158 пассажиров из 161. В страховой компании отметили, что компенсации выдали всем заявителям, обратившимся в авиакомпанию.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A320 экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября из-за возможного отказа двигателя, обусловленного нехваткой топлива. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram