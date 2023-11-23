Пассажирам севшего в поле самолета из Сочи выплатили 16 млн рублей компенсаций

Пассажирам самолета «Сочи — Омск», выполнившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, выплатили компенсации в сумме 15,8 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего выплаты получили 158 пассажиров из 161. В страховой компании отметили, что компенсации выдали всем заявителям, обратившимся в авиакомпанию.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A320 экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября из-за возможного отказа двигателя, обусловленного нехваткой топлива. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа.

Анастасия Донскова

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