«Мечел» за квартал увеличил добычу угля на 17%

Горнодобывающая компания «Мечел» в третьем квартале увеличила добычу угля на 17% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания добыла 2,85 млн тонн угля. В годовом выражении показатель вырос на 2%. Об этом сообщается в отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи концентрата коксующегося угля за квартал выросли на 43%, до 1 млн тонн. За квартал выросли как продажи на экспорт, так и внутренние (почти в 2,5 раза). В годовом выражении продажи концентрата коксующегося угля упали на 5%.

Также упали продажи пылеугольного топлива (PCI) — на 18% кв/кв, до 315 тыс. тонн. Это в том числе связано с переносом отгрузки крупной судовой партии на четвертый квартал. Год к году этот показатель вырос на 24%.

Продажа антрацита осталась на уровне предыдущего квартала, но снизилась на 11% в годовом выражении, до 300 тыс. тонн. Продажи на экспорт выросли на 7% к предыдущему кварталу из-за наращивания поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион. Продажи энергетического угля за квартал упали на 7%, до 508 тыс. тонн.

За третий квартал также сильно упало производство железорудного концентрата на Коршуновском ГОКе. Это обусловлено аномальным обводнением в Коршуновском карьере. В связи с этим продажи железорудного концентрата упали на 67%, до 117 тыс. тонн.

Чугун компания произвела на 4% меньше, чем кварталом ранее — 753 тыс. тонн. Выплавка стали упала на 5%, до 839 тыс. тонн. Снижение связано с капитальным ремонтом доменной печи N5 Челябинского металлургического комбината.

Подробнее о деятельности компании — в материале «Долги "Мечела" упокоились с мировым».

Анастасия Ларина