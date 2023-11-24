Победы на эпидемическом фронте и в области санитарного строительства

В июле 1923 года в СССР отмечали пятилетие Наркомата здравоохранения как пятилетие советской медицины. Вот что было достигнуто за это время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Борьба с тифом. В 1920 году насчитывалось 3 354 656 случаев заболеваний сыпным тифом. В целях победы над ним Наркомздрав организовал изучение эпидемиологии сыпного тифа, провел ряд всероссийских съездов бактериологов и эпидемиологов. Была широко поставлена пропаганда о сыпном тифе. На путях сообщения устраивались обсервационные и изоляционные пункты. В результате сыпной тиф в 1921 году уменьшился почти в шесть раз — до 633 250 заболеваний. Голод 1922 года дал повышение тифа в два с половиной раза, но в начале 1923 года уже началось новое ослабление.

Борьба с холерой. В 1921 году было 204 228 холерных больных. С холерой боролись прежде всего привлечением самого населения. Широко было использовано хлорирование воды и противохолерная прививка. В результате в первые пять месяцев 1923 года было отмечено всего около десятка случаев заболевания.

Борьба с малярией. Наркомздрав организовал в Москве центральную малярийную комиссию, на местах — местные малярийные комиссии. Было создано около 50 малярийных станций для исследования крови маляриков. Закуплен в большом количестве хинин.

Борьба с венерическими болезнями. К началу 1919 года одна венерическая койка приходилась на 27 000 жителей и одна специальная амбулатория на 123 000 жителей. Во второй половине 1921 года одна венерическая койка приходилась на 9600 жителей и специальная амбулатория на 44 000. К настоящему времени имеется 26 венерологических диспансеров, поступают сведения об открытии новых. Венерологической секцией Наркомздрава издано 5,4 млн брошюр, 40 тысяч плакатов, 20 тысяч программ и 80 цветных диапозитивов. Кроме лекций и бесед на местах с успехом практикуются санитарные суды.

О борьбе с болезнями и эпидемиями писала «Правда».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев