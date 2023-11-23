В комитете Смольного отчитались о предварительных итогах борьбы со снегопадом
Для уборки снега на улицы Петербурга вышло около 800 единиц спецтехники
В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга подвели предварительные итоги борьбы с обрушившимся на город снегопадом. Сотрудники Смольного убеждают, что улицы города убирают «ритмично, системно и постепенно».
В частности, как пояснили в комблаге, в настоящее время для уборки городских дорог задействованы 782 единицы техники и 916 специалистов ручного труда. Их основная задача в данной обстановке — обеспечить проход граждан и проезд машин по улицам города, не допуская возникновения заторов, что успешно и делается дорожными предприятиями, отметили в Смольном.
При этом чистовая уборка в Петербурге будет проводится уже после окончания снегопада. «Необходимо понимать, что убрать снег сразу со всех улиц невозможно, на это понадобится время»,— заявили в комблаге.
«Ъ-СПб» писал, что ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказа, что в городе с ночи выпало до 4 мм снега. При этом, по прогнозу синоптиков, снегопад в городе в ближайшее время продолжится.