Главный синоптик Петербурга рассказал, сколько снега выпало в городе

Снег и метель в Санкт-Петербург принес атмосферный фронт — уже к 3 часам минувшей ночи в городе выпало до 4 мм снега. Об этом в своем Telegram-канале утром 23 ноября сообщил руководитель регионального Гидрометцентра, главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

По прогнозу специалиста, в ближайшее время снег продолжит идти, и его будет еще больше. При этом в Петербурге также фиксируется сильный ветер — максимальными порывами в городе до 12-15 м/с, в Кронштадте и Лисьем Носу — до 17-18 м/с.

Температура воздуха в Петербурге в первой половине дня будет удерживаться в районе нуля градусов, во второй — «ползти», отметил господин Колесов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на 23 ноября в Петербурге вновь введен «желтый» уровень погодной опасности. Утром на дорогах были зафиксированы 8-балльные пробки.

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