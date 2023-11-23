Каток на Елагином острове площадью 4 тысячи кв. метров откроется 1 декабря

Каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге площадью 4 тыс. кв. м откроется 1 декабря, сообщила пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Стоимость сеансов — от 200 до 400 руб. в зависимости от дня недели и времени сеанса. Билеты на каток доступны в кассах и на сайте ЦПКиО им. Кирова. Сеансы с 9 до 11 утра — бесплатные.

Организаторы также пообещали посетителям парка горячие пышки, фотозоны, живую ель и тренажеры для катания начинающих фигуристов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самый большой в Петербурге каток откроется 25 ноября на Крестовском острове. Его площадь составит 11,4 тыс. кв. м.

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