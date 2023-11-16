Самый большой каток в Петербурге откроется 25 ноября на Крестовском острове

Самый большой по площади каток в Петербурге откроется в общественном пространстве «Флагшток» на Крестовском острове 25 ноября, сообщили в Telegram-канале пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

2 декабря состоится торжественное открытие сезона. На нем выступят звезды фигурного катания, пройдут мастер-классы на льду, конкурсы и флешмобы.

В этом году площадь катка увеличилась с 2,9 тыс. кв. м в 2022 году до 11,4 тыс. кв. м. Площадка вмещает 1,1 тыс. человек. Продолжительность одного сеанса составляет два часа. По утрам на катке будут действовать бесплатные сеансы.

В пресс-службе сообщили, что на территории «Флагштока будут работать фудтраки и кафе-павильоны с отоплением. На катке создадут ландшафтные острова с новогодними украшениями, фотозоны, зоны отдыха с видом на залив. Также на катке будут работать ледовые кафе, в которые можно попасть, не снимая коньки. Скамейки на территории катка оборудуют подогревателями и беспроводными зарядками для смартфонов.

С 1 ноября на «Катке у Флагштока» начала работать малая ледовая площадка, на которой проводят социальные сеансы катания для воспитанников детских домов и интернатов, членов многодетных семей по договоренности с органами опеки, школ и клубов детского фигурного катания.

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